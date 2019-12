Gemeente zet komende zes jaar reeds geplande infrastructuurwerken voort en zet vooral in op mensen Robby Dierickx

17 december 2019

11u38 7 Hoeilaart Op de Hoeilaartse gemeenteraad is maandagavond het meerjarenplan goedgekeurd. Het gemeentebestuur zet in op zes grote thema’s, waaronder mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. De infrastructuurwerken die reeds begonnen zijn, worden afgewerkt. Daarnaast zet de gemeente vooral in op mensen.

Meerderheidspartijen Open Vld en PRO Hoeilaart stelden maandagavond hun meerjarenplan voor. Dat bestaat uit zes grote thema’s: mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, welzijn, gemeenschapsvorming en de versterking van de dienstverlening en de organisatie. “Deze thema’s zijn even belangrijk en zullen de volgende jaren verder ingevuld worden in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden en administratie en natuurlijk ook in dialoog met de inwoners”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Qua investeringen in infrastructuur zet het schepencollege de komende zes jaar vooral de reeds bestaande werken verder. Zo is de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf bezig, worden de volgende fases op de Koldamsite gerealiseerd en komen er veilige schoolomgevingen, fiets- en voetpaden en straten. “Daarnaast worden enkele concrete acties gerealiseerd die gericht zijn op mensen”, aldus nog Vandenput. “Jaarlijks komt er een budget van 120.000 euro om de infrastructuur voor zachte weggebruikers te verbeteren. Er komen slimme en mobiele camera’s om het sluipverkeer en overlast aan te pakken.”

Dienstverlening verbeteren

“We stellen een nieuw Klimaatactieplan op, willen onze straatverlichting tegen 2030 volledig uit ledlampen laten bestaan en maken jaarlijks 50.000 euro vrij om nieuwe initiatieven rond het klimaat uit te werken. Het kinderarmoedefonds krijgt een jaarlijkse verhoging van 10.000 euro en de toepassingsgebieden ervan worden breder gemaakt. Verenigingen zullen in moderne en grotere infrastructuur kunnen vertoeven. Via een participatietraject kunnen burgers ideeën en projecten indienen die nodig en nuttig kunnen zijn voor de gemeente. Tot slot wordt de organisatie van de gemeentediensten verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd zodat de dienstverlening – die vandaag al goed is – nog verbeterd zal worden.”

De belastingen blijven ongewijzigd en de schuldgraad per inwoner zal met 50 euro per jaar verminderen. Vandaag bedraagt die schuldgraad 1.637 euro per Hoeilander. In 2025 zal dat nog 1.350 euro zijn.

Weinig nieuwigheden

Oppositiepartij CD&V vindt dat de gemeente het meerjarenplan op een verkeerde manier opstelde. “In andere gemeenten legde het schepencollege haar oor te luister bij inwoners en adviesraden, maar in Hoeilaart trok men pas met een finaal plan naar de burgers en de raden”, meent gemeenteraadslid Patrick Demaerschalk. “Inspraak en participatie op z’n smalst met andere woorden. Voorts zijn er weinig nieuwigheden in het plan. We missen de uitbouw van een dienstencentrum voor senioren, wat nochtans in de meeste verkiezingsprogramma’s stond en vinden het jammer dat de gemeente deze legislatuur geen nieuwe sociale kavels zal realiseren.”

Volgens burgemeester Vandenput zullen de adviesraden en bewoners de komende jaren bij de invulling van de verschillende projecten betrokken worden. “Wat het dienstencentrum voor senioren betreft zijn er wel degelijk plannen. We willen echter eerst met de leden van de seniorenraad bekijken hoe zij dat ingevuld willen zien en welke locatie hiervoor geschikt is. Tot slot hebben we ons bindend sociaal objectief gehaald, dus is er geen nood aan extra sociale woningen. Qua betaalbare woningen voor jonge inwoners zullen we via ons structuurplan en de woonbehoeftenstudie nagaan wat nodig is.”