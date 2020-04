Gemeente stuurt klachtenbrief naar ziekenhuis dat met corona besmette bejaarde naar woonzorgcentrum brengt Robby Dierickx

28 april 2020

10u45 0 Hoeilaart Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) heeft dinsdag een klachtenbrief naar het ziekenhuis gestuurd dat vorige week donderdag een met het coronavirus besmette patiënt in OCMW-woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe onderbracht. Pas in het rusthuis bleek dat de bejaarde positief testte. Inmiddels werd de patiënt overgebracht naar het schakelzorgcentrum in Vilvoorde.

Vorige week donderdag werd een patiënt van een ziekenhuis overgebracht naar woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart. Volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid mag een rusthuis geen opnames weigeren indien er bedden vrij zijn. Vanuit het ziekenhuis werd verzekerd dat er bij de betrokken persoon geen risico op besmetting bestond. “Toch koos het rusthuis ervoor om de persoon apart in een kamer te leggen en te testen op het coronavirus”, legt burgemeester Vandenput uit. “Een dag later bleek die test positief. In overleg met de familie en de coördinerend raadgevend arts werd beslist om de vrouw over te brengen naar AZ-Jan Portaels in Vilvoorde, waarna ze een bed kreeg in het schakelzorgcentrum in de Zennestad.”

Klachtenbrief

“Het personeel is uiteraard ontgoocheld dat er op die manier een met COVID-19 besmette persoon naar het woonzorgcentrum gebracht werd. Ik heb dan ook beslist om een klachtenbrief te sturen naar het ziekenhuis in kwestie. Daarnaast nam ik contact op met het Agentschap Zorg en Gezondheid om deze situatie uit te klaren. Voortaan zullen we geen ongeteste mensen meer toelaten in ons rusthuis.”

Voorlopig staat de teller van het aantal coronagevallen in woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe nog op nul. Volgens Vandenput is de kans klein dat het virus door de passage van de besmette patiënt nu plots wel haar intrede in het rusthuis zal maken. “De betrokken persoon werd door een viertal personeelsleden van het woonzorgcentrum verzorgd, maar zij droegen steeds een mondmasker en handschoenen”, aldus nog de burgemeester. “We verwachten dus niet dat zij besmet geraakt zijn, ondanks dat ze geen beschermingskledij zoals in een ziekenhuis droegen.”

Woensdag worden alle personeelsleden van Hof ten Doenberghe getest. “Die tests stonden al langer gepland en staan los van het voorval van vorige week”, besluit Vandenput.