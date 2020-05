Gemeente opent volgende week Hard Blok Café in SJC Koldam Robby Dierickx

26 mei 2020

16u27 0 Hoeilaart Vanaf volgende week dinsdag kunnen studenten in groep blokken in de openbare studieruimte ‘Hard Blok Café’ in SJC Koldam in Hoeilaart. Ze moeten zich wel op voorhand inschrijven en moeten rekening houden met strenge coronamaatregelen.

De polyvalente zaal en het vergaderlokaal van SJC Koldam in Hoeilaart worden de komende dagen omgevormd tot het Hard Blok Café. Studenten zullen er vanaf dinsdag elke werkdag tussen 7.30 en 16 uur in groep kunnen blokken. Er zijn 24 plaatsen, maar studenten moeten hun plek wel op voorhand reserveren via jeugd@hoeilaart.be. Op vrijdag krijgen ze te horen of ze de week erop in groep kunnen studeren. Er wordt gewerkt met reservaties per week om de contactbubbels zo beperkt mogelijk te houden.

Uiteraard moeten de jongeren wel rekening houden met strenge coronamaatregelen. Zo moeten de handen gewassen worden bij het binnenkomen en verlaten van de zaal, moet steeds anderhalve meter afstand van mekaar gehouden worden, dienen de studeerplekken ook ontsmet te worden en mag er enkel aan de eigen studeertafel gegeten en gedronken worden.