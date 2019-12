Gemeente onderzoekt nood aan kmo-zone Robby Dierickx

02 december 2019

Het schepencollege van Hoeilaart onderzoekt of er nood is aan een kmo-zone in de gemeente. Ondernemers krijgen de komende weken de kans om een bevraging in te vullen. Ondernemers wordt gevraagd of ze nood hebben aan (extra) ruimte voor hun kleine of middelgrote onderneming. De bevraging is terug te vinden op de gemeentelijke website van Hoeilaart (https://www.hoeilaart.be/bevraging-kmo-zone). Afhankelijk van de resultaten zal de gemeente nagaan of er nood is aan zo’n zone voor kleine en middelgrote ondernemingen.