Gemeente kiest voor stil vuurwerk tijdens Hoeilaart Feest

12 juni 2019

09u57 0

Om te voorkomen dat huisdieren doodsangsten uitstaan, kiest het schepencollege ervoor om tijdens Hoeilaart Feest op zaterdag 13 juli met stil vuurwerk te werken. Geen knallen dus, maar wel een mooi visueel spektakel. Eerder op de dag wordt in het kader van de Vlaamse feestdag, die twee dagen eerder op 11 juli plaatsvindt, een familiebarbecue georganiseerd in de tuin van gemeenschapscentrum Felix Sohie. Bij slecht weer verhuist het hele gebeuren naar de serre. Inwoners moeten hun eigen picknick, barbecuevlees, eetgerei, dekentjes en spelletjes meebrengen. De gemeente zorgt voor de nodige barbecuestellen en alle kinderen krijgen een Nero-wafel. Voorts zullen er een grimeerstand en een springkasteel staan, en is er randanimatie en een sfeervolle liveband. Het stil vuurwerk wordt om 21.30 uur afgeschoten.