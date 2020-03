Gemeente Hoeilaart belt meer dan 255 alleenstaande tachtigplussers op Margo Koekoekx

26 maart 2020

17u24 0 Hoeilaart Medewerkers van gemeente en OCMW Hoeilaart bellen alle thuiswonende alleenstaande tachtigplussers op om te vragen hoe het met hen gaat en of ze eventueel hulp nodig hebben. “We contacteerden 255 personen en daaruit kwamen slechts 3 concrete vragen. Hieruit blijkt dat velen onder hen dus een goed netwerk hebben met familieleden of buren die hen een handje helpen. Dat geeft een warm gevoel”, zegt Annelies Vanderlinden (Open Vld), schepen van Welzijn & Sociale Zaken.

Drie 80-plussers lieten weten dat ze hulp konden gebruiken bij het doen van hun boodschappen. “Naast die 255 alleenstaande 80-plussers contacteerden we ook de 35 personen die het dagcentrum bezoeken. Gezien we het dagcentrum moesten sluiten gingen we ook hun noden na. Uvalabor vzw die werkt met dienstencheques voor bijvoorbeeld poetshulp lieten ons weten wie nood heeft aan hulp nu zij hun diensten niet meer kunnen verlenen. Zo konden we ook hen hulp bieden. We gingen ook na of we hen op een later tijdstip nogmaals moesten bellen om te helpen of dat het voor hen niet meer nodig was dat we nog contact opnemen”, aldus Annelies Vanderlinden.

De thuisdiensten van het OCMW springt bij waar ze kunnen. “Sommige mensen hebben liever niet dat het OCMW nog bij hen langs komt. Die hulpverleners kunnen we nu dus inschakelen om elders te helpen. Als je ziet dat heel veel mensen al hulp uit hun eigen omgeving krijgen, dat vind ik bijzonder mooi.”