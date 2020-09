Geen Lichtstoet door coronavirus, dus organiseert gemeente Lichtstoep Challenge Robby Dierickx

14 september 2020

15u00 2 Hoeilaart Komend weekend had Hoeilaart normaal gezien het decor geweest van het jaarlijkse Druivenfestival, maar door het coronavirus viel het hele evenement in het water.

Er is zaterdag daardoor ook geen Lichtstoet. Daarom roept de gemeente de inwoners op om deel te nemen aan de Lichtstoep Challenge.

Concreet wordt inwoners gevraagd om hun voetpad, voortuin of gevel zaterdag om 21 uur te verlichten en er vervolgens een foto of filmpje van te maken en te posten op de Facebookpagina van het evenement. Hoeilanders en bezoekers kunnen dan door Hoeilaart wandelen, fietsen of lopen langs de lichtstoepen. Het gemeentebestuur zal zelf het goede voorbeeld geven en voorziet lichtgevende fonteinen op de vijver.