Geen evenementen toegestaan tot eind mei: onder meer Meifeesten en Hele Dorp afgelast Robby Dierickx

01 april 2020

12u22 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart heeft beslist om alle eigen evenementen en activiteiten in gemeentelijke gebouwen tot en met 31 mei te annuleren als gevolg van het coronavirus. Daardoor kunnen onder meer de Meifeesten, het Hele Dorp en het Kevertreffen niet doorgaan.

“Met de beslissing om alle eigen evenementen en die in onze gebouwen te annuleren tot 31 mei zorgen we voor duidelijkheid bij de verenigingen die in volle voorbereiding van hun activiteiten waren”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “We verwachten immers dat de huidige maatregelen van de federale regering nog minstens twee weken verlengd zullen worden en zelfs nadien is het nog koffiedik kijken. Daarom scheppen we nu klaarheid.”

Het verbod op evenementen betekent dat onder meer het Kevertreffen op 1 mei, het Hele Dorp op 26 april, de Doendernacht op 30 mei en de Meifeesten van 8 tot 10 mei afgelast worden. “Als organisatie van de Meifeesten staan we volledig achter de beslissing van het gemeentebestuur, gezien ieders veiligheid en gezondheid op dit moment primeert boven alle andere belangen”, klinkt het. “Hoewel de Meifeesten dit jaar niet zullen doorgaan, zou het echter kunnen dat afzonderlijke activiteiten later dit jaar alsnog kunnen plaatsvinden. We gaan ons nu alvast focussen op 2021 om volgend jaar voor een spetterende editie te zorgen.”

