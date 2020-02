Gedaan met kamperen voor de schoolpoorten in Hoeilaart Margo Koekoekx

26 februari 2020

14u09 0 Hoeilaart Ook in Hoeilaart gaan ze werken met een online aanmeldingssysteem. Zowel voor basisschool Het Groene Dal als bij Vrije Sint-Clemensschool behoren de kampeertentjes tot het verleden. Vanaf 2 maart kan je je kind online aanmelden voor de school naar keuze. Het systeem houdt rekening met je voorkeur en met zussen en broers die er al school lopen.

Hoe gaat het in zijn werk? Van 2 maart om 9 uur ‘s ochtends tot 31 maart, 12 uur ‘s middags kan je je kind online aanmelden op https://hoeilaart.aanmelden.in. Vervolgens ontvang je tussen 23 en 30 april via e-mail een ticket met daarin de school waar een plek is voor jouw kind. Pas daarna kan je van 4 tot 27 mei inschrijven bij de school.

Was je toch te laat voor dit alles? Dan kan je nog altijd inschrijven na 29 mei in de hoop dat er nog een plekje vrij is in de school van jouw keuze.