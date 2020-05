Fietsersbond vreest dat wagens opnieuw vrije baan krijgen rond Groene Dal, schepencollege weerlegt Robby Dierickx

05 mei 2020

14u42 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart gaat de proefopstelling rond basisschool Het Groene Dal bij de hervatting van de school midden deze maand aanpassen. Volgens de Fietsersbond ruilt de gemeente hiermee de veilige schoolomgeving om voor een plan waarin wagens opnieuw vrije baan krijgen rond de school. Klopt niet, klinkt het bij de gemeente. Op langere termijn wil het college de autoluwe en -vrije zone zelfs vergroten.

Vier maanden lang ging de gemeente met een proefopstelling na hoe het de omgeving van basisschool Het Groene Dal veiliger kon maken. Na een evaluatie met de onder meer de school, de ouderraden en de buurtbewoners werkt het schepencollege momenteel aan een nieuw actieplan. In afwachting daarvan wordt de huidige proefopstelling midden deze maand aangepast. “De gemeente draait de klok terug”, zegt Véronique Rubens van Fietsersbond Hoeilaart-Overijse.

“Bij de proefopstelling waren enkele knelpunten, maar we reikten hiervoor alternatieven aan. Die werden echter niet in rekening genomen, waardoor van de autovrije en -luwe zone slechts vijftien meter over blijft: de breedte van de schoolpoort. Dit geeft geen blijk van een grote bezorgdheid voor de veiligheid en gezondheid van onze jonge kinderen, nochtans een prioriteit tijdens de recente verkiezingscampagne.”

Levensgevaarlijk

Mobiliteitsschepen Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart) weerlegt de kritiek van de Fietsersbond. “Op lange termijn gaan we zelfs een grotere autovrije en -luwe zone rond de school creëren. Om dit te kunnen realiseren, moeten er echter enkele structurele ingrepen gebeuren zoals extra parking aan de Koldam, de (her)aanleg van voetpaden en de plaatsing van dynamische borden en versmallingen.”

“In afwachting van die werken waren we genoodzaakt om de huidige proefopstelling aan te passen, want op enkele plaatsen rond de school keerden wagens in doodlopende stukken van straten. Ze reden daarbij op voetpaden, waar heel wat kinderen liepen. Levensgevaarlijk. Daardoor schrappen we nu een deel van de autoluwe zone en behouden we het autovrije stuk voor de schoolpoort. Je kan dat een toegeving aan de auto’s noemen, maar ik zie het eerder als een maatregel om, op korte termijn, de voetgangers beter te beschermen. Op lange termijn kunnen we dan, met ons actieplan, nog meer de auto’s weren uit de schoolomgeving.”

Ouders en omwonenden krijgen eerstdaags de nodige informatie van de gemeente over de aanpassingen.