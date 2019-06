Fietsersbond vraagt drie veilige oversteekplaatsen op Terhulpensesteenweg Robby Dierickx

25 juni 2019

08u48 1 Hoeilaart De Fietsersbond Druivenstreek vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om drie veilige oversteekplaatsen te creëren op de Terhulpensesteenweg in Hoeilaart. De steenweg is volgens de leden hét knelpunt in de druivengemeente. AWV neemt de vraag mee naar de provinciale commissie verkeersveiligheid.

De gewestweg snijdt de inwoners van Hoeilaart af van het Zoniënwoud. Tussen de verkeerslichten aan het kruispunt met de Ildefose Vandammestraat en het kruispunt aan Dolce La Hulpe is er over een afstand van twee kilometer immers geen veilige oversteekplaats. Daardoor is het volgens de Fietsersbond Druivenstreek een hels karwei voor wandelaars, joggers, paardrijders en fietsers om de steenweg over te kunnen steken. Vaak moeten ze er lang wachten alvorens ze aan de overkant van de weg geraken. Daarom vraagt de vereniging aan AWV om veilige oversteekplaatsen te voorzien aan de Charles Melottestraat, de Jean Velgestraat en de Meutedreef. Die laatste maakt immers deel uit van een fietsknooppuntenroute. Daarnaast hoopt de Fietsersbond dat Wegen en Verkeer de maximumsnelheid tussen de Meutedreef en de Jean Velgestraat verlaagt van 70 naar 50 kilometer per uur. De vereniging lanceert een bevraging op haar Facebookpagina waarbij inwoners en bezoekers die hetzelfde probleem ervaren hun mening kunnen geven.

Wegen en Verkeer heeft volgens woordvoerder Anton De Coster nog geen specifieke vraag over de Terhulpensesteenweg gekregen van de Fietsersbond. “Maar bij deze zullen we de opmerkingen meenemen naar de provinciale commissie verkeersveiligheid. Die vindt in het najaar plaats.”