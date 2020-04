Facebookgroep voor mondmaskers krijgt steun van gemeente en OCMW Robby Dierickx

30 april 2020

11u14 0 Hoeilaart De Facebookgroep ‘Mondmaskers naaien voor Hoeilaart’, die aanvankelijk opgericht werd om het woonzorgcentrum te helpen, is voortaan een platform om alle Hoeilanders die dringend een mondmasker nodig hebben of die er kunnen maken met mekaar te verbinden. De gemeente en het OCMW steunen het initiatief nu.

Het waren vroedvrouw Joke Muyldermans, huisarts Saskia Depraetere en Tinne Peeters en An Eggerickx van woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe die de Facebookgroep ‘Mondmaskers maken voor Hoeilaart’ een maand geleden oprichtten. In eerste instantie was het initiatief bedoeld om mondmaskers te maken voor het OCMW-rusthuis. Maar nu mondmaskers bij de afbouw van de coronamaatregelen een cruciale rol zullen spelen voor iedereen die ouder is dan 12 jaar, wordt het initiatief verruimd en ingeschakeld als platform voor Hoeilanders die mondmaskers maken en Hoeilanders die er dringend nodig hebben. De gemeente en het OCMW willen daarbij helpen en brengen in een eerste fase beide groepen via sociale media bij elkaar. Intussen bereidt het lokaal bestuur zich voor op het organiseren van een inzamel- en verdeelpunt van zelfgemaakte maskers én op het verdelen van de beloofde gratis mondmaskers voor iedereen.

Concreet kan iedereen die mondmaskers op overschot heeft een bericht op de Facebookpagina plaatsen. Wie zelf mondmaskers maakt, kan ze eveneens via de pagina kwijt aan mensen die ernaar op zoek zijn.