Evaluatie eerste proefproject rond veiligere schoolomgeving Groene Dal loopt nog, maar CD&V denkt al aan tweede proefopstelling Robby Dierickx

06 februari 2020

10u20 0 Hoeilaart Sinds begin november loopt rond GO!-school Het Groene Dal in Hoeilaart een proefproject om de schoolomgeving veiliger te maken. De eerste evaluaties zijn ondertussen al achter de rug en binnenkort buigt de mobiliteitsraad zich over de resultaten. Maar nu al vraagt oppositiepartij CD&V een tweede proefopstelling. “Die komt er na de hele evaluatie”, verzekert mobiliteitsschepen Pieter Muyldermans.

Met allerlei maatregelen wil het schepencollege van Hoeilaart de omgeving rond Het Groene Dal veiliger maken. Zo zijn onder meer de A. Mousinstraat en de W. Matstraat – vlak voor de school – afgesloten voor doorgaand verkeer net voor en net na schooltijd. Ondertussen vonden de eerste evaluatiemomenten al plaats. “We hebben zowel de bewoners- als de ouderraad gehoord”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart). “Nu gaan we al die resultaten samen brengen, waarna de mobiliteitsraad zich over het project kan buigen. Daar zal beslist worden of er bepaalde zaken aangepast moeten worden en of we het proefproject voort moeten zetten. Wanneer die beslissing genomen zal worden, is nog niet duidelijk.”

Strategische verzamelpunten

Ondertussen wil oppositiepartij CD&V dat de gemeente een tweede proefopstelling opstart. “Concreet zou men de tijdspanne van de schoolstraat kunnen verkorten naar 30 minuten, het tweerichtingsverkeer in de Willem Matstraat toelaten buiten de schooluren en alternatieven aanbieden voor de ouders om de auto uit de schoolomgeving te houden”, zegt gemeenteraadslid Julie Bollue. Ze denkt hiervoor aan het aanstellen van begeleiders die kinderen vanaf strategisch goed gekozen verzamelplaatsen naar de school moeten begeleiden. Ook moet er volgens CD&V meer visueel materiaal komen om automobilisten attenter te maken op het feit dat ze een school naderen.

“Het is de bedoeling om inderdaad een tweede proefopstelling te starten”, reageert schepen Muyldermans. “Maar we willen nu eerst de resultaten van het huidige proefproject afwachten.”