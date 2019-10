Er vloeit weer bier door de tapkranen van het Nerocafé Robby Dierickx

09 oktober 2019

17u57 0 Hoeilaart Twee maanden na de sluiting van het Nerocafé in het centrum van Hoeilaart vloeit er opnieuw bier door de tapkranen. Dinsdag heropende Jan Didden, die er jarenlang als werknemer aan de slag was, de brasserie. “Het was meteen een succes”, klinkt het veelbelovend.

In augustus kwam het bekende Nerocafé op de hoek van de Albert Biesmanslaan en de Henri Caronstraat plots leeg te staan. Maar vandaag, amper twee maanden later, zijn de deuren alweer geopend. Jan Didden (37) werkte vijftien jaar lang in de brasserie en besloot na het faillissement van de vorige eigenaar zelf voor de uitbating van de zaak in te staan.

“Ik ken ‘het huis’ en moest me dus niet echt inwerken”, laat hij weten. “Ik had graag wat sneller geopend, maar door de administratieve rompslomp van onder meer de witte kassa duurde het allemaal wat langer. Maar ik ben tevreden dat ik nu eindelijk van start kan gaan. Bij de heropening dinsdag was er heel veel volk. De klanten zijn opgelucht dat ze hier opnieuw iets kunnen komen eten en drinken.”

Het Nerocafé bevindt zich in het voormalige tramstation van Hoeilaart.