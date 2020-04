Eerste coronabesmetting in woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe na verplichte externe opname: “Al het werk van het personeel wordt teniet gedaan” SHVM

24 april 2020

21u02 3 Hoeilaart In woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart heeft vandaag een eerste bewoner positief getest op het coronavirus. De persoon in kwestie werd, zoals de wet het voorschrijft, na een ziekenhuisopname verplicht tijdelijk opgenomen in het woonzorgcentrum, maar werd door het ziekenhuis niet vooraf getest op het virus. Om die reden zal het woonzorgcentrum vanaf vandaag enkel nog personen toelaten die negatief testen op het virus.

Zes weken lang kon het personeel van woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe in Hoeilaart het coronavirus buiten houden. Maar vandaag testte een bewoner, die tijdelijk in het woonzorgcentrum diende te verblijven na een ziekenhuisopname, positief op het coronavirus. “De persoon woonde thuis en kampte met ademhalingsproblemen”, legt burgemeester Tim Vandenput uit. “Daarop volgde een ziekenhuisopname. Na een tijdje werd de persoon goed genoeg bevonden om terug huiswaarts te keren en werd er geopteerd voor een kortverblijf in het woonzorgcentrum, want dat is volgens de wet een verplichte opname die we moeten doen.”

Niet getest

“Onze diensten vroegen vervolgens aan het ziekenhuis of de patiënt getest werd op het coronavirus”, gaat Vandenput verder. “Het ziekenhuis antwoordde dat de patiënt niet getest werd, en dat die test ook niet meer zou plaatsvinden. Omdat de wetgeving zegt dat we die persoon moeten opnemen, is dat ook gebeurd en werd deze zo snel mogelijk getest op het virus. Dat gebeurde gisteren. En vandaag vertelde de uitslag ons dat de bewoner positief was.”

Het ziekenhuis deelde mee dat er geen risico op besmetting zou zijn. “We weten niet of die persoon nu op het begin van de besmettingsziekte zit. We hebben de patiënt in quarantaine geplaatst en alle voorzorgsmaatregelen genomen om die persoon geïsoleerd te laten resideren in het woonzorgcentrum.”

Diepe ontgoocheling

De ontgoocheling bij het personeel is zeer groot. “Die mensen doen daar al heel veel werk, zowel verzorgend als verplegend, het keukenpersoneel en alle andere mensen. Al zes weken lang doen ze er alles aan om het virus buiten te gouden. En dan komt er een verplichte externe opname, die al het werk dat die mensen hebben verricht teniet doet.”

Nieuwe norm

Om de kans op verdere besmetting in te dijken, nam de directie in overleg met de burgemeester een nieuwe maatregel. “Tijdens een videoconferentie, die plaatsvond op vrijdag om 16 uur, hebben we dan ook besloten dat we vanaf nu geen enkele opname meer zullen doen van eender waar zonder dat er een test plaatsvond. Vanaf vandaag zal de norm dan ook zijn: voordat er een externe opname gebeurd, zal er altijd een test aan voorafgaan. Indien deze persoon positief test, zullen deze mensen niet binnenkomen. Dat is verder dan de wet vandaag gaat, maar ik vind als burgemeester dat we op dit moment eerst naar onze mensen moeten kijken en naar ons woonzorgcentrum, en niet naar die wetgeving”, besluit Vandenput.

“De directie en het personeel laten echter de moed niet zakken en zullen als echte Doenders deze strijd aangaan”, deelt het woonzorgcentrum nog mee.