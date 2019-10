Edgard Sohiestraat week dicht door werken RDK

11 oktober 2019

De Edgard Sohiestraat in Hoeilaart is van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober afgesloten als gevolg van werken. De gemeentelijke technische dienst moet er immers een aansluiting op de riolering uitvoeren. Er wordt gewerkt ter hoogte van de nieuwbouwappartementen. De straat wordt daarom volledig afgesloten voor het verkeer. Er wordt een omleiding via de Jezus-Eiksesteenweg ingelast.