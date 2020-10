Duurzame Doendersdag zet duurzame ontwikkeling in de schijnwerpers Robby Dierickx

09 oktober 2020

11u07 1 Hoeilaart Op zaterdag 10 oktober vindt de vierde editie van de Duurzame Doendersdag in gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart plaats. Tussen 10 en 15.30 uur staat alles er in het teken van duurzame ontwikkeling.

De Duurzame Doendersdag is dé dag waarop actieve Hoeilanders de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht brengen en aan jong en oud tonen welke initiatieven er in de druivengemeente genomen worden. Zo vertrekt om 10 uur een klimaatwandeling langs energiezuinige woningen. Onderweg geven bewoners tips over energiezuinig bouwen, verbouwen en wonen.

Daarnaast staat een aantal vrijwilligers paraat om allerhande materiaal een tweede leven te geven in het Repair Café. De Wereldwinkel stelt dan weer de Bubbelbox voor. Een pakket met faire producten in het kader van de Week van de Fair Trade. Ook worden er in samenwerking met Druifkracht kurken ingezameld. Kurkgranulaat is immers geschikt om woningen te isoleren.

Jong en oud kan in het gemeenschapscentrum nestkastjes maken en tussen 10 en 13 uur is er een duurzaam leesaanbod in de bibliotheek. Tot slot wordt om 13.30 uur de film ‘Il a déjà tes yeux’ vertoond.