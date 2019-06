Druivenfestival strikt Willy Sommers RDK

12 juni 2019

11u16 0 Hoeilaart Vorige zomer speelde hij Pukkelpop nog plat, maar op maandag 16 september zakt Willy Sommers naar het Druivenfestival in Hoeilaart af. De zanger staat om 15 uur op het podium in gemeenschapscentrum Felix Sohie. De ticketverkoop is dinsdag gestart.

Met Willy Sommers geeft de organisatie van het Druivenfestival, dat van vrijdag 13 tot en met maandag 16 september in het centrum van Hoeilaart plaatsvindt, al een eerste grote naam prijs. Hits als ‘Als een leeuw in een kooi’, ‘Een beetje verliefd’ en ‘Vlaanderen De Leeuw’ zullen op 16 september vanaf 15 uur door de luidsprekers in GC Felix Sohie knallen. Wie erbij wilt zijn, kan tickets kopen aan de balie van Felix Sohie. Voorverkoopkaarten kosten 12 euro, aan de kassa betaal je 14 euro (als er nog kaarten over zijn).

De andere evenementen van het Druivenfestival worden vanaf volgende week dinsdag bekendgemaakt. Dan staat de vernieuwde website www.druivenfestival.be online. Vanaf dan wordt elke week een verrassing onthuld. Wat wel al vast staat, is dat het gratis openluchtspektakel terugkeert en dat op vrijdag 13 september om 21 uur op het kruispunt aan de gemeentevijver. Nu vrijdag worden tijdens de afterwork ook enkele namen voor Nerorock prijsgegeven.