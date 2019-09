Druivenfestival op gang getrapt met spectaculair openingsspektakel

Robby Dierickx

13 september 2019

21u35 1 Hoeilaart In het centrum van Hoeilaart is vrijdagavond het Druivenfestival op gang getrapt met het openingsspektakel. Theater Titanick bracht op het kruispunt aan de Gemeentevijver een spectaculaire voorstelling waarbij vijf roekeloze piloten het tegen elkaar opnamen.

De komende drie dagen staan tal van activiteiten op het programma in het centrum van Hoeilaart en in het Jan van Ruusbroecpark. Zaterdag en zondag is er de jaarlijkse rommelmarkt, terwijl de jaarmarkt opnieuw op maandag plaatsvindt. Voorts staan de kermisattracties in het centrum en wordt zaterdagavond de Lichtstoet georganiseerd. Zeven praalwagens en zowat 500 deelnemers dingen naar de zege. Op muzikaal vlak komen er heel wat toppers naar de druivengemeente. Zo draait Discobaar A Moeder op zaterdag plaatjes, terwijl Nerorock op zondag kleppers als The Van Jets, Tessa Dixson en De Mens wist te strikken. Voor de jongsten is er op zondagmiddag opnieuw Adhemarrock met onder meer Kapitein Winokio.

Maandag is het traditioneel de dag van de steegjesrace en worden de feesten afgesloten met een vuurwerkshow.