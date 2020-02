Dorpsrestaurant verhuist van De Eekhoorn naar sport- en jeugdcentrum Koldam Robby Dierickx

10 februari 2020

09u13 0 Hoeilaart Het dorpsrestaurant van Hoeilaart verhuist deze maand van zaal De Eekhoorn naar het vernieuwde sport- en jeugdcentrum Koldam. Op donderdag 20 februari kan iedereen er voor het eerst de benen onder tafel schuiven.

De voorbije jaren vond het dorpsrestaurant in zaal De Eekhoorn plaats. De uitbaters besloten de zaal eind vorig jaar echter te sluiten omdat het aantal vrijwilligers fors geslonken was en er geen nieuwe helpende handen gevonden werden. Bovendien dreigt de zaal te verdwijnen voor een nieuwbouwproject van een ontwikkelaar, al is er nog niets concreet.

Door de sluiting moest het dorpsrestaurant op zoek naar een andere locatie. En die werd aan de overkant van de Albert Biesmanslaan gevonden, want voortaan zal iedereen in het vernieuwde sport- en jeugdcentrum Koldam kunnen smullen. Op 20 februari opent het dorpsrestaurant er voor het eerst de deuren. Op het menu: broccolisoep, kalfsblanket met rijst en groenten, en kaastaart. De inschrijvingen lopen tot en met dinsdag 18 februari om 12 uur.

Ondertussen zijn ook de data voor twee daaropvolgende dorpsrestaurants bekend: donderdagen 19 maart en 23 april.