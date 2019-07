De Watergroep vervangt versleten waterleiding langs Albert Biesmanslaan RDK

08u36 0 Hoeilaart De Watergroep is maandag gestart met de dringende herstelling van een waterleiding langs de Albert Biesmanslaan in het centrum van Hoeilaart. Tegelijkertijd wordt ook een tweede leiding vervangen. De werken worden bewust in de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor het verkeer te beperken.

De waterleiding die vanuit de Albert Biesmanslaan onder de IJse het kruispunt met de Koldamstraat oversteekt, verkeert in slechte staat en moest daarom dringend vervangen worden. In één moeite wordt ook de leiding in de Albert Biesmanslaan tussen de Overijsesteenweg en de Koldamstraat aan de kant van de appartementsgebouwen vernieuwd. Als gevolg van de werken wordt de Koldamstraat tot 12 juli volledig afgesloten. Het verkeer dat uit de Waversesteenweg komt, mag rechtdoor de H. Caronstraat nemen. Daar wordt het eenrichtingsverkeer immers omgedraaid. Verkeer richting Waver wordt omgeleid via de W. Eggerickxstraat en de D. Vandervaerenstraat, waar een parkeerverbod ingesteld wordt. Wie uit de E. Sohiestraat komt, wordt omgeleid via de Waversesteenweg. De Mariënparking kan de komende dagen verlaten worden via de Koldamstraat en de Overijsesteenweg.

De speelpleinwerking Boemerang op de vernieuwde Koldamsite zal geen problemen ondervinden van de werken. De gemeente raadt ouders wel aan om kinderen indien mogelijk te voet of met de fiets te brengen aangezien de aansluiting van de site op de Koldamstraat tot één baanvak beperkt is. Ouders die toch met de wagen komen, kunnen die het best op de Mariënparking parkeren en te voet naar de Koldamsite komen.