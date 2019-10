Daar is ie dan: wijkbus brengt bewoners van moeilijk bereikbare wijken naar centrum en terug Robby Dierickx

18 oktober 2019

15u28 0 Hoeilaart Vrijdagochtend is in Hoeilaart het startschot van het proefproject van de wijkbus gegeven. Die moet de bewoners van de moeilijk bereikbare wijken naar het centrum en terug vervoeren. Na een evaluatie van de gebruikscijfers en de routes zal nagegaan worden hoe de bus op de meest doeltreffende manier op lange termijn ingelegd kan worden.

Omdat niet alle Hoeilaartse wijken bediend worden door het openbaar vervoer van De Lijn en de vervoersmaatschappij het ook niet ziet zitten om meer wijken te ontsluiten, koos het schepencollege voor een eigen wijkbus. Die heeft zestien plaatsen en rijdt op woensdag, vrijdag en zaterdag in vier lussen door Hoeilaart. Op die manier worden de moeilijk bereikbare wijken verbonden met het centrum waaronder het Gemeenteplein, de woonzorgsite, het gemeentehuis en het treinstation van Hoeilaart.

Momenteel gaat het nog om een proefproject. De gemeente verzamelt in die periode de gebruikscijfers en de informatie over de routes om het project later eventueel bij te sturen.