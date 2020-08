Cultuurcentra Druivenstreek stellen coronaproof aanbod voor: abonnementen beschikbaar Margo Koekoekx

24 augustus 2020

11u27 0 Hoeilaart Cultuur gaat hand in hand met creativiteit en daarom stellen drie centra in de Druivenstreek - Den Blank, Felix Sohiecentrum en De Bosuil - hun coronaproof aanbod voor in een nieuwe brochure.

De brochure omvat 87 verschillende voorstellingen en is een goede mix. Zo vinden zowel dansliefhebbers als theaterfans hun gading. Gezien er minder toeschouwers kunnen plaatsnemen, zijn de plaatsen beperkt en is het niet aangeraden om lang te wachten met bestellen. Wie een abonnement wil, haalt best snel een brochure bij Den Blank, Felix Sohiecentrum of De Bosuil of surft naar hun websites.

Schepen voor Cultuur Leo Van den Wijngaert (Overijse - Overijse2002/N-VA) is tevreden: “De geoliede cultuurmachine van onze drie centra zijn een evidentie geworden”, zegt hij. “De cultuur- en gemeenschapscentra groeiden uit tot bloeiende toonplaatsen waar ontmoeting en culturele verrijking hand in hand gaan.”