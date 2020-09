Coronagevallen bij FC Moorsel en ERC Hoeilaart: wedstrijden afgelast Robby Dierickx

19 september 2020

18u10 0 Hoeilaart Na KCS Machelen zijn er nu ook voetballers bij FC Moorsel en ERC Hoeilaart besmet met het coronavirus. Bij Moorsel werden de wedstrijden van de A- en de B-ploeg van dit weekend uitgesteld en ook de match van ERC Hoeilaart A werd verplaatst.

“Vrijdag testte een speler van de A-ploeg, die in derde provinciale aantreedt, positief op het coronavirus”, zegt gerechtigd correspondent Michel Leunis van FC Moorsel. “Ondertussen hebben ook enkele andere spelers positief getest. Uit voorzorg hebben we beslist om de wedstrijd van de A-ploeg in Vilvoorde uit te stellen. Hetzelfde wat de wedstrijd van de B-ploeg, die in vierde provinciale speelt, tegen FC Perk betreft. De spelers van beide ploegen hebben donderdag immers nog samen getraind, dus we willen het risico niet lopen dat er nog meer voetballers besmet geraken.”

Ook de match tussen Holsbeek en ERC Hoeilaart A in tweede provinciale van dit weekend werd uitgesteld omdat er bij de Hoeilanders een trainer en verschillende spelers positief testten. De wedstrijd van de B-ploeg van ERCH kan wel gewoon gespeeld worden.

Eerder deze week geraakte bekend dat een staflid van KCS Machelen positief getest had op het coronavirus. Om die reden werden de wedstrijden van de B-ploeg, de U21 en de U17 uitgesteld.