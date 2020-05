Chiro en scouts slaan handen in mekaar en richten AKABE-afdeling op Robby Dierickx

28 mei 2020

13u25 0 Hoeilaart Wie zegt dat de Chiro en de scouts niet kunnen samenwerken? In Hoeilaart richten beide verenigingen samen een AKABE-afdeling op. AKABE staat voor de werking met kinderen en jongeren met een beperking. “We vonden het jammer dat we dergelijke kindjes steeds door moesten sturen”, klinkt het.

“De laatste jaren kregen zowel de Chiro als wij steeds meer de vraag van ouders of ze hun kindje met een beperking bij ons konden inschrijven”, zegt Lore de Cooman van de scouts van Hoeilaart. “Omdat we geen aparte AKABE-tak hadden, moesten we de kindjes jammer genoeg telkens doorsturen naar buurgemeente Overijse. Daarom hebben we beslist om samen een AKABE-tak op te richten.”

Inclusie

Die tak zal van de scouts afhangen, maar ouders die bij de Chiro van Hoeilaart komen aankloppen, worden ook naar de nieuwe AKABE-afdeling. “Afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen zal die tak apart werken of kiezen we voor inclusie, waarbij de kindjes met een beperking tussen de andere kinderen zullen spelen. Kiezen we voor die laatste optie, dan krijgen de kinderen van de AKABE-afdeling uiteraard wel de nodige extra begeleiding.”

Jongeren tussen 6 en 21 jaar oud met een fysieke of verstandelijke beperking kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de AKABE-tak van de Chiro en de scouts via akabehoeilaart@hotmail.com. Kort na de lancering namen de ouders van één kindje met een beperking al meteen contact op met de organisatie.