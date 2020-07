CD&V zamelt gemeentelijke coronabonnen in en schenkt ze aan AKABE-werking van scouts en Chiro Robby Dierickx

23 juli 2020

10u37 0 Hoeilaart Oppositiepartij CD&V roept Hoeilanders die hun gemeentelijke coronabonnen liever wegschenken op om de lokale AKABE-werking te steunen. Eerder zag de oppositiepartij haar voorstel om de waardebonnen van 5 euro voor food en 5 euro voor non-food aan het Sociaal Huis weg te schenken afgeschoten door de meerderheid. Nu neemt CD&V het heft dan ook in eigen handen.

Om te voorkomen dat Hoeilanders hun twee waardebonnen van telkens 5 euro die de gemeente uitreikte om handelaars en inwoners te steunen tijdens de coronacrisis niet zouden gebruiken, stelde CD&V voor dat ze hun bonnen aan het Sociaal Huis kunnen schenken. Dat voorstel werd echter niet weerhouden.

Daarom start de oppositiepartij het initiatief nu op eigen houtje. “Het initiële voorstel wordt wat aangepast, maar de idee blijft dezelfde”, zegt Youri Vandervaeren, voorzitter van CD&V Hoeilaart. “Mensen die hun waardebonnen niet wensen te gebruiken, kunnen die (anoniem) achterlaten in een centrale postbus in het dorp. Ons gemeenteraadslid Alain Borreman leent met plezier zijn brievenbus voor het goede doel. Natuurlijk kan je ze ook altijd kwijt bij onze mandatarissen of onze CD&V-leden. Wij verzamelen dan de bonnen en schenken ze aan de nieuwe AKABE-werking van de Chiro en scouts Hoeilaart. Die tak voor kinderen met een beperking wordt in september opgericht.”

De jeugdbewegingen waren nog op zoek naar opstartmateriaal, dat ze via de coronabonnen bij lokale handelaars kunnen kopen. “We zijn heel blij dat men aan ons heeft gedacht om zo onze opstart mee een duwtje in de rug te geven”, zegt Arthur Vanbelle van de AKABE-werking.