CD&V wil dat kansarme gezinnen meer dan twee coronawaardebonnen krijgen Robby Dierickx

30 juni 2020

08u34 0 Hoeilaart Vorige week maakte het schepencollege van Hoeilaart bekend dat elk gezin twee coronawaardebonnen van telkens 5 euro krijgen, maar oppositiepartij CD&V wil dat kansarme gezinnen meer bonnen krijgen. Zo moet een gezin zelf kunnen beslissen om zijn bonnen weg te schenken aan een ander gezin. De gemeente schoot dat voorstel echter af.

“We zijn niet tegen het initiatief van de gemeente waarbij elk gezin twee waardebonnen krijgt die besteed moeten worden bij de lokale handelszaken, maar we vinden dat het niet ver genoeg gaat”, zegt CD&V-fractieleider Youri Vandervaeren. “Er wordt 50.000 euro vrijgemaakt en toch is het geen garantie dat dit bedrag in zijn geheel ook zal uitgegeven worden bij de handelaars. Als mensen hun bonnen niet inwisselen, betekent dit dat er minder naar de lokale middenstand zal terugvloeien. En dat terwijl er dorpsgenoten zijn die deze bonnen beter kunnen gebruiken dan anderen.”

Vakantieperiode

Om die reden stelt CD&V voor om ’t Sociaal Kapitaal op te richten. Inwoners zouden via een website kunnen laten weten dat ze hun bonnen wegschenken. Eind augustus kan dan bekeken worden hoeveel bonnen er in ’t Sociaal Kapitaal zitten, waarna de behoeftige gezinnen extra bonnen krijgen. “Het zou immers spijtig zijn dat door de vakantieperiode mensen hun bon vergeten te spenderen”, aldus Marie-Paule Bockstal (CD&V), die in het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst zetelt. “Op de eerstvolgende vergadering van het Bijzonder Comité zullen we het voorstel indienen.”

Op de gemeenteraad werd het idee alvast afgeschoten door de meerderheid. “Het zou voor kansarme gezinnen ongemakkelijk zijn wanneer ze plots met meerdere waardebonnen in een winkel staan”, reageert Annelies Vanderlinden (Open Vld), voorzitter van het Bijzonder Comité. “Op die manier werk je stigmatisering in de hand.”

Maatregelen

Vanderlinden benadrukt dat er voor kansarme kinderen ook maatregelen genomen zullen worden, net als voor volwassen OCMW-cliënten. “Zodra alle maatregelen in kaart zijn gebracht, zullen we het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op de hoogte brengen”, besluit de voorzitter.