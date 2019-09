CD&V vraagt alternatief voor vuurwerk als afsluiter Druivenfestival, gemeente bekijkt wat mogelijk is RDK

24 september 2019

12u30 0 Hoeilaart Oppositiepartij CD&V wil dat het schepencollege een alternatief zoekt voor het vuurwerk als afsluiter van het jaarlijkse Druivenfestival in Hoeilaart. “Het vuurwerk is een nachtmerrie voor (huis)dieren”, klinkt het. De gemeente bekijkt wat mogelijk is, maar wil alleen een minstens evenwaardig alternatief.

Net als de voorbije jaren werd het Druivenfestival vorige week maandag afgesloten met een vuurwerkshow. Mooi, vindt men bij oppositiepartij CD&V, maar tegelijkertijd een nachtmerrie voor (huis)dieren. “Ieder jaar krijgen we berichten over honden en katten die weglopen of paarden die paniekaanvallen krijgen door de luide knallen van het vuurwerk”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Alain Borreman. “Als Hoeilaart een diervriendelijke gemeente wil blijven, dan moeten we als afsluiter van het Druivenfestival op zoek naar een alternatief. Het lawaaiarme vuurwerk dat tijdens Hoeilaart Feest uitgeprobeerd werd, was geen succes. In buurgemeente Overijse is het vuurwerk tijdens de Druivenfeesten al vervangen door een spectaculaire lasershow. In Hoeilaart moet dat ook kunnen. Een algemeen verbod op vuurwerk, ook op oudejaarsavond, zou van Hoeilaart een diervriendelijkere gemeente maken.”

Beter alternatief

Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) zegt dat het schepencollege ook op zoek is naar een alternatief. “Maar het moet wel minstens even goed zijn als de vuurwerkshow”, klinkt het. “Het geluidsarme vuurwerk tijdens Hoeilaart Feest bleek alvast niet zo geluidsarm, dus is geen optie. Daarnaast merken we dat de jaarlijkse vuurwerkshow als afsluiter van het Druivenfestival telkens veel kijklustigen lokt. Als we geen beter alternatief vinden, zullen we dus ook niet zomaar van die show af stappen.”