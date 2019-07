CD&V maakt winnaars Gouden Pien bekend RDK

01 juli 2019

08u08 0

CD&V heeft onlangs de winnaars van De Gouden Pien, de Hoeilaartse trofee voor verdienstelijkste dorpsgenoten en verenigingen in zes verschillende categorieën, uitgereikt. Voor de uitreiking, die tijdens het pannenkoekenfestijn van de oppositiepartij gehouden werd, zat gemeenschapscentrum Felix Sohie afgeladen vol. In totaal dienden 770 inwoners een stemformulier in. De winnaars zijn: Eponine Van de Velde, Sofie Stroobants, Guus Luppens, Michel Joly, Erik Van Muylem en de vrijwilligers van woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. De Gouden Pien is een verwijzing naar Armand Pien, één van de bekendste Hoeilanders ooit. Hij was de weerman bij de toenmalige BRT.