CD&V-afdelingen Overijse en Hoeilaart vragen veiliger lokaal fietsverkeer nu fietssnelwegen op komst zijn Robby Dierickx

07 september 2020

08u58 7 Hoeilaart Met de F204 (tussen Overijse en Brussel) en de F205 (tussen Groenendaal en Brussel) krijgt de Druivenstreek in de toekomst twee fietssnelwegen en dat is voor de CD&V-afdelingen van Overijse en Hoeilaart, in beide gemeenten in de oppositie, het sein om een veiliger lokaal fietsverkeer in de Druivenstreek te vragen. “Want fietsers moeten op een veilige manier naar die fietssnelwegen kunnen rijden”, luidt het.

“We zijn verheugd dat de Druivenstreek binnenkort twee fietssnelwegen richting Brussel krijgt”, zegt Guido Maene, voorzitter van CD&V Overijse. “Maar we moeten ervoor zorgen dat fietsers via de lokale wegen op een veilige manier naar die snelwegen geraken. Daarom is er een hoge nood aan veilige fietsverbindingen in de Druivenstreek.”

“Een tijdje geleden stelde de Fietsersbond al een lijst met zwarte punten in onze gemeente op”, vult Youri Vandervaeren, voorzitter van CD&V Hoeilaart, aan. “Het is hoog tijd dat er oplossingen gezocht worden voor die pijnpunten. Eén ervan is het kruispunt van de Victor Marchandstraat met de Frans Verbeeckstraat. Wagens die uit de Marchandstraat komen, moeten op het fietspad rijden om te zien of er een wagen aan komt. Een oplossing is een verkeersbord dat via een sensor aangeeft dat er een fietser op het fietspad rijdt. Dat punt werd al aangekaart op de gemeenteraad en het schepencollege liet weten dat de situatie onderzocht zal worden.”

“De provincie wil de gemeenten met raad en daad bijstaan om te investeren in veilige en duurzame lokale mobiliteit”, laat gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) weten. “We zijn tevreden dat De Werkvennootschap werk wil maken van de F204 en de F205 en als provincie concentreren we ons op de aanleg van andere fietssnelwegen in de regio.”