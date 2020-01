Cannabisplantage ‘per toeval’ ontdekt in residentiële wijk WHW

26 januari 2020

11u41

In een woning op de Zuidlaan in Hoeilaart, pal in een residentiële wijk, is zaterdagmiddag 'per toeval' een cannabisplantage ontdekt.

Een wijkinspecteur van de zone ontdekte de plantage eigenlijk per toeval. Nadat er vermoedens waren of een 19-jarige wel woonde op het adres waar hij zich had ingeschreven, ging de wijkagent een plaatsbezoek doen. Bij aankomst zag de agent een man, die helemaal niet op de 19-jarige leek, op de oprit staan. Deze nam meteen de benen nam toen hij de combi zag. De achtervolging werd ingezet, maar hij kon niet gelokaliseerd worden. “In de woning troffen de agenten een professionele cannabisplantage aan van naar schatting 300 à 400 planten. Het onderzoek werd opgestart maar er zijn momenteel geen verdachten”, aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Sporenonderzoek

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Er werden metingen uitgevoerd waarna de kwekerij ontmanteld is met de hulp van de civiele bescherming en elektriciteitsbeheerder Fluvius. Om hen in staat te stellen veilig te werken werd de elektriciteit ook even afgesloten in heel de straat. De kans bestaat dat Fluvius zich burgerlijke partij zal stellen bij een mogelijke rechtszaak, indien zou blijken dat er elektriciteit werd afgetapt voor de plantage.