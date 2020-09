Brunchen, lunchen of dineren op een vlot? Het kan begin oktober op vijver van Jan van Ruusbroecpark Robby Dierickx

11 september 2020

14u24 0 Hoeilaart Hoeilanders kunnen van donderdagavond 1 tot en met zondagavond 4 oktober in bubbels tot acht personen brunchen, lunchen en dineren op een vlot op de grote vijver in het Jan van Ruusbroecpark. Inschrijven kan vanaf nu.

Nu we door de coronamaatregelen nog steeds niet in grote groep op restaurant mogen, worden begin oktober ‘bubbeldiners’ op het water georganiseerd in Hoeilaart. De dienst Vrije Tijd werkt het project samen met lokale traiteurs Lieven Dujardin en Yves Cousin @Dill d’Ycov uit. Concreet kunnen bubbels tot acht personen van donderdag 1 tot en met zondag 4 oktober smullen van allerlei lekkernijen op het water. De verenigingen zorgen er dan weer voor dat niemand dorst krijgt wanneer hij of zij op het water dobbert.

Reserveren kan via deze weg. Je kan met je bubbel van 4, 6 of 8 personen kiezen voor een diner op zaterdagmiddag (12-15 uur) of op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond (18-21 uur), een lunch op vrijdagmiddag (12-15 uur) of een brunch op zondag (11-14 uur). Een diner kost 50 euro per persoon, exclusief de drank. Voor een lunch of brunch betaal je 35 euro per persoon.