Bouw kinderdagverblijf naast woonzorgcentrum gestart Robby Dierickx

04 december 2019

12u29 0 Hoeilaart Op de woonzorgsite Dumberg in Hoeilaart is een aannemer gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf. De voorbije weken werd de tijdelijke toegangsweg naar de serviceflats al aangelegd en sinds deze week is de aannemer op de bouwplaats van de nieuwe crèche aan het werk. De eigenlijke bouw van het kinderdagverblijf start na Nieuwjaar.

Nu de toegangsweg naar de serviceflats en de leveranciersingang klaar zijn, worden op het bouwterrein de bomen gerooid. Nadien worden de funderingspalen in de grond geschroefd. Van 21 december tot en met 5 januari is het bouwverlof en liggen de werken stil. Na Nieuwjaar start de aannemer met de eigenlijke bouw van het kinderdagverblijf.

Ondertussen werden op de parking aan de voet van de toegangsweg vijf parkeerplaatsen geschrapt en door de bouwwerf ingenomen. Ze worden gecompenseerd door de parkeerplaatsen die recent links achteraan naast het woonzorgcentrum werden aangelegd.

Het nieuwe kinderdagverblijf, waarin in eerste instantie voor 23 kindjes en later voor 36 kindjes plaats zal zijn, vervangt de oude crèche in de wijk Solheide. De opening van de crèche is voorzien voor de zomer van 2021.