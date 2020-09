Bikers for Virunga zet zich in voor Nationaal Park in Congo JMBB

27 september 2020

18u37 0 Hoeilaart Met Bikers for Virunga willen fietsliefhebbers een antwoord bieden op corona en de moedeloosheid die ermee gepaard gaat, en tegelijkertijd centen inzamelen voor de bescherming van het Nationaal Park Virunga in Congo.

Het Nationaal Park Virunga was het eerste nationaal park van Afrika, dat door UNESCO als werelderfgoed is benoemd in 1979 maar intussen als bedreigd erfgoed wordt beschouwd. De actie van vandaag was er een voor lokale fietsliefhebbers en de plaatselijke organisatie die zich dagelijks inzet voor de bescherming van het Nationaal Park Virunga en zijn bewoners.

De deelnemers konden kiezen uit drie verschillende routes, die elk deels over de omloop van het WK wielrennen 2021 liep.