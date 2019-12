Bijna vier jaar na diefstal krijgt grafmonument Felix Sohie binnenkort nieuw medaillon Robby Dierickx

11u09 0 Hoeilaart Het grafmonument van Felix Sohie op de begraafplaats van Hoeilaart krijgt binnenkort een nieuw medaillon. Het vorige exemplaar verdween bijna vier jaar geleden. De eerste plannen voor een reproductie stierven een stille dood, maar nu is de gemeente toch van plan om een nieuw exemplaar te laten maken.

Het was gemeenteraadslid Timothy Rowies (PRO Hoeilaart) die vorige week tijdens de gemeenteraad van Hoeilaart opriep om het bronzen medaillon van Felix Sohie eindelijk te vervangen. De timing was niet toevallig, want de voorbije weken en maanden was er heel wat te doen rond de grondlegger van de druiventeelt in Hoeilaart. Zo werd het bier Felix voorgesteld, was er afgelopen weekend ‘Felix, de musical’ en bracht Michel Erkens van de heemkundige kring zelfs een boek over de man uit. “Het is dan ook jammer dat het grafmonument nog steeds geen nieuw medaillon telt”, aldus Rowies.

Opzoekwerk

Schepen van Patrimonium Marc Vanderlinden (Open Vld) is het idee van Rowies genegen en zal naar eigen zeggen bekijken hoe het medaillon nagemaakt kan worden. De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed. “In het verleden waren er al plannen om het gestolen medaillon te reproduceren, maar die plannen verdwenen wat op de achtergrond omdat we niet goed wisten wat er op het echte exemplaar stond”, aldus schepen Vanderlinden. “Dankzij het opzoekwerk in het kader van het boek en de musical werden verschillende foto’s gevonden, waardoor een reproductie nu wel mogelijk is. We zullen nu bekijken uit welk materiaal het nieuwe medaillon vervaardigd kan worden.”