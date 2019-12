Bijna 100 jaar oude Serristenvilla Muyldermans definitief beschermd Robby Dierickx

03 december 2019

Hoeilaart De Serristenvilla Muyldermans in Hoeilaart is definitief beschermd. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) keurde de definitieve bescherming als monument goed. De villa viert in 2024 haar honderdste verjaardag is en is bijzonder mooi bewaard.

De villa Muyldermans werd in 1924 gebouwd en was een ontwerp van architect Charles Mariën, die tijdens het interbellum mee de stijltrend voor de bouw van serristenvilla’s in de streek zou bepalen. Eerder werd ook al Villa Charliers, eveneens een ontwerp van Mariën, als monument beschermd. De villa in Hoeilaart laat het architecturale hoogtepunt zien van de serristenvilla’s in de streek. De stijl die Mariën toepaste, sluit het beste aan bij de decoratieve en pittoreske stijl van de cottage. Door zijn ligging op de zuidheuvel is de villa goed zichtbaar in de omgeving.

De serristenvilla’s staan de laatste decennia echter steeds meer onder druk na de stopzetting van de serrebedrijven. Heel wat serres werden gesloopt en de villa’s werden aangepast aan de smaak van de nieuwe eigenaars. Zo niet bij Serristenvilla Muyldermans, want de planindeling en de interieurafwerking bleven er bewaard. Dat maakt de villa zo uitzonderlijk. Mede daarom kreeg de villa een definitieve bescherming.

Welvaart

“De druiventeelt in Hoeilaart zorgde gedurende 100 jaar voor welvaart in de streek”, weet minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “De Serristenvilla Muyldermans is één van de meest rijk uitgewerkte in de streek, en nog heel mooi bewaard. Door de villa te beschermen, zorgen we ervoor dat het sociaal en economisch verhaal van de gemeenten ten zuidoosten van Brussel ook fysiek bewaard blijft. Ze is namelijk onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis en de identiteit van Hoeilaart.”