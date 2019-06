Bibliotheek wilt werking verbeteren en legt oor te luister bij gebruikers RDK

04 juni 2019

De bibliotheek van Hoeilaart organiseert op donderdag 6 juni een eerste gebruikersoverleg. Daarmee wil de bib van haar gebruikers vernemen wat goed is en wat beter kan. Nadien zal de bibliotheek het gemeentebestuur adviseren over de werking, de werkpunten, de initiatieven en de uitdagingen. Daarnaast kunnen tijdelijke denk- en doegroepen opgericht worden om aan concrete projecten te werken. Wie wil deelnemen aan het overleg kan zich tot en met woensdag 5 juni inschrijven via het online formulier op de gemeentelijke website. Het gebruikersoverleg vindt op 6 juni om 20 uur in de bibliotheek plaats.