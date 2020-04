Besmette persoon woonzorgcentrum Hoeilaart overgebracht naar schakelzorgcentrum Vilvoorde SHVM

14u28 0 Hoeilaart De besmette bewoner die na een externe opname uit het ziekenhuis in het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart terechtkwam, en daarmee de eerste coronapatiënt in het woonzorgcentrum was, is overgebracht naar het schakelzorgcentrum van Vilvoorde. Dat laat het woonzorgcentrum zaterdag weten.

In woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart testte vrijdag een eerste bewoner positief op het coronavirus. De persoon in kwestie werd, zoals de wet het voorschrijft, na een ziekenhuisopname verplicht tijdelijk opgenomen in het woonzorgcentrum, maar werd door het ziekenhuis niet vooraf getest op het virus.

Om verdere besmetting te voorkomen, werd de bewoner onmiddellijk geïsoleerd en zat het bestuur samen met de coördinerend en raadgevend arts om alle mogelijke opties te bekijken. “We hebben eerst contact gezocht met het betrokken ziekenhuis en het schakelzorgcentrum in Vilvoorde”, legt hoofd Bewonerszorg An Eggerickx uit. “Om 21.30 uur werd in samenspraak met het schakelzorgcentrum beslist om de bewoner volgens de procedure eerst te laten opnemen in het ziekenhuis AZ Jan Portaels. Maar we vonden het niet menswaardig om de patiënt ‘s avonds laat nog uit bed te halen en te verhuizen, dus hebben we de persoon nog laten slapen en deze ochtend om 8 uur is de patiënt verhuisd.”

Meest aanvaardbare oplossing

“We hebben moeten afwegen wat het beste is voor die persoon, maar ook voor alle andere bewoners”, aldus Eggerickx. We hebben er heel veel uren in gestoken om die beslissing te nemen. Het is de meest aanvaardbare oplossing voor iedereen.”

“We hebben zeker niet het gevoel dat al ons werk teniet is gedaan”, benadrukt Eggerickx. “We meteen de goede beslissing genomen voor er iets zou kunnen fout lopen. We zijn een sterk team en we hebben het goed kunnen oplossen”, besluit Eggerickx.