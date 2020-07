Bakhuis naast Bosmuseum krijgt traditionele bakoven: eerste broden voor het najaar Robby Dierickx

10 juli 2020

16u07 0 Hoeilaart Vermoedelijk in oktober zal er – zowat 250 jaar na de bouw van de bakoven – opnieuw brood gebakken kunnen worden in het bakhuis naast het Bosmuseum in Groenendaal. Vandaag wordt de laatste hand aan de nieuwe, traditionele houtoven gelegd. Na een droogtijd van drie maanden kan het eerste brood er gebakken worden.

Wanneer exact het bakhuis met zijn oven en toegangstrappen gebouwd werd is niet duidelijk, maar het pand is zichtbaar op een plan uit 1784. Na de Eerste Wereldoorlog werd het bakhuis omgebouwd tot een woning en werd de bakoven afgebroken. Tijdens opgravingen werden vorig jaar resten van de fundering van de oven aangetroffen. Na overleg met de heemkundige kring van Hoeilaart besloot het Agentschap Natuur en Bos (ANB) budgetten vrij te maken om de bakoven terug op te bouwen. “En die werken lopen nu stilaan op hun einde”, zegt Patrick Huvenne van ANB. “Zodra die werken klaar zijn, moet de oven een drietal maanden drogen. We verwachten dan ook dat de eerste broden midden oktober gebakken kunnen worden.”

Workshops

Bedoeling is om een vrijwilligerswerking op te stellen zodat er op regelmatige basis brood gebakken kan worden en dat er ook workshops gegeven kunnen worden. “Voor het Bosmuseum is die bakoven een mooie aanvulling”, aldus nog Huvenne. “Zo zullen klassen of groepen er bijvoorbeeld kunnen leren hoe je op traditionele wijze een brood bakt.”

Het project van de bakoven kadert in de uitbouw van Groenendaal tot één van de voornaamste toegangspoorten van het Zoniënwoud en kreeg de steun van de gemeente Hoeilaart en de gidsenvereniging Natuurgroepering Zoniënwoud.