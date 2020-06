AWV vernieuwt asfaltlaag Terhulpensesteenweg: Charles Melottestraat één dag dicht Robby Dierickx

05 juni 2020

08u39 0 Hoeilaart Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt volgende week donderdag en vrijdag een asfaltlaag op de Terhulpensesteenweg in Hoeilaart, ter hoogte van de Charles Melottestraat. Daardoor zal de toegang tot die laatste straat donderdag een hele dag afgesloten zijn.

De werken starten donderdagochtend op de Terhulpensesteenweg, waarbij de bovenste asfaltlaag ter hoogte van de toegang tot de Charles Melottestraat vernieuwd wordt. Met die werkzaamheden wil AWV het rijcomfort op de steenweg verbeteren. Verwacht wordt dat de werken tot vrijdagochtend zullen duren. Pas wanneer de asfaltlaag gedroogd is, kan de weg opnieuw opengesteld worden voor het verkeer.

Door de werkzaamheden zal de toegang tot de Charles Melottestraat al zeker één dag afgesloten worden. Om de wijk in of uit te rijden, moet het verkeer een korte omleiding volgen via de Rozelaarlaan en de Jean Velgestraat. Het doorgaand verkeer op de Terhulpsesteenweg zal geen hinder ondervinden van de werken.