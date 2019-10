Avondspekatkel met ‘Mysterieuze bossen’ JCV

20 oktober 2019

09u59 2 Hoeilaart Hoeilaartse tieners konden zaterdagavond deelnemen aan een mysterieus spektakel in het Zoniënwoud. Van het kasteel in Groenendaal vertrokken ze naar een geheime plek diep in het woud. Onderweg kregen ze allerlei opdrachten voorgeschoteld.

Het avondspektakel kon rekenen op heel wat succes want het was op voorhand al uitverkocht. ‘Mysterieuze Bossen’ is hoofdzakelijk gericht op gezinnen met kinderen tot 14 jaar en moet hen warm maken voor de natuurpracht die de Vlaams-Brabantse bossen te bieden hebben. Ook in zeven andere gemeente werd een gelijkaardige avondtocht georganiseerd: Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Kortenberg, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren.

Het initiatief werd opgezet door Toerisme Vlaams-Brabant en de deelnemende gemeenten.