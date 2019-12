Agent schiet per ongeluk collega neer nadat gewapende man zich verschanst had in woning WHW/RDK

20 december 2019

20u43 36 Hoeilaart Een agent heeft vanavond bij een interventie in het Waals-Brabantse Terhulpen per ongeluk een collega neergeschoten.

De politiediensten waren in de namiddag massaal uitgerukt naar een woning waarin zich een gewapende man verschanst had. De man, die eerder een oudere vrouw uit de wijk verwondde, bleek een bijl bij zich te hebben. Bij de interventie, waaraan ook speciale eenheden van de federale politie deelnamen, raakte een schot van een agent per ongeluk een andere politieman. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De man waar het allemaal om draaide, kon worden opgepakt.

Een deel van de avenue de la Reine, de chemin de Hoeilaart, de avenue Croix de Lorraine en de drève des Lilas werden afgezet. De inwoners van de wijk werd gevraagd binnen te blijven. “De commissaris heeft net bevestigd dat de verdachte is opgepakt en dat de situatie onder controle is”, aldus de lokale autoriteiten iets na 18.30 uur.