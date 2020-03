Afbrokkelende kerkmuur vervangen: kosten volledig voor aannemer Robby Dierickx

05 maart 2020

17u20 0 Hoeilaart In Hoeilaart is een aannemer maandag gestart met de afbraak van de muur die amper twee jaar geleden rond de kerk gebouwd werd. Door problemen met de stabilisé vertoonde de muur grote barsten. De herstellingswerken zijn op kosten van de aannemer.

Pas twee jaar geleden werd rond de oude muur van de kerk een nieuwe muur geplaatst. Die werken kwamen er samen met de heraanleg van het Gemeenteplein in Hoeilaart. Maar kort na de werken vertoonde de nieuwe muur al een grote barst, die de daaropvolgende maanden steeds groter werd. De gemeente moest het voetpad rond de muur zelfs afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Kort voor de winter bleek dat de barst een gevolg was van een probleem met de stabilisé die tussen de oude en de nieuwe muur gedropt werd. “In die stabilisé zat gips, dat door de regen begon uit te zetten en de nieuwe muur wegduwde”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De gemeente stelde daarom de aannemer in gebreke. Die laatste is maandag gestart met de herstellingswerken. “De nieuwe muur en de betonnen achterwand worden afgebroken en vervangen”, aldus nog Vandenput. “Verwacht wordt dat de werken eind volgende week afgerond kunnen worden. Alle kosten zijn trouwens voor de aannemer. Als gemeente moeten we de werkzaamheden niet financieren.”