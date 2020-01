Aanleg hoogspanningskabel zorgt komende weken voor wat verkeershinder Robby Dierickx

09 januari 2020

15u08 2 Hoeilaart In de C. Coppensstraat en de Vlaanderveldlaan in Hoeilaart is er de komende weken wat verkeershinder als gevolg van de aanleg van een hoogspanningskabel van Elia. Die nieuwe ondergrondse kabel loopt tussen de hoogspanningsstations in Hoeilaart en Elsene.

De werken startten al in 2019 in de wijken Paloker en Het Leen, maar schuiven nu op richting de C. Coppensstraat en de Vlaanderveldlaan. Sinds woensdag wordt een ondergrondse boring uitgevoerd onder het kruispunt van de Serristenweg en de C. Coppensstraat. Die boring duurt tot en met volgende week dinsdag. Het verkeer kan beurtelings over één rijstrook.

Van 13 tot 20 januari zal alleen plaatselijk verkeer mogelijk zijn in de Vlaanderveldlaan tussen de C. Coppensstraat en de Baron de Man d’Attenrodestraat omdat Elia haar ondergrondse kabels in de wachtbuizen onder het wegdek steekt. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de C. Coppensstraat. Het verkeer vanuit de Terhulpsesteenweg naar het centrum wordt omgeleid via de G Huynenstraat en IJzerstraat.

Tussen 20 januari en midden februari legt Elia ondergrondse kabels aan onder het wegdek van de C. Coppensstraat tussen de Serristenweg en de Vlaanderveldlaan. In die periode is er alleen verkeer in het richting van het centrum mogelijk. Wie de andere richting uit wil, wordt via de Vlaanderveldlaan gestuurd. Tot slot zal er vanaf midden februari een maand lang een parkeerverbod gelden in de Baron de Man d’Attenrodestraat. In diezelfde periode is alleen verkeer in de richting van de J.B. Charlierlaan toegestaan.