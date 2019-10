500 gezinnen even zonder stroom door panne in Hoeilaart SHVM

29 oktober 2019

09u27 3 Hoeilaart In de gemeente Hoeilaart heeft zich dinsdagochtend omstreeks 07.50 uur een stroompanne voorgedaan. Zo’n 500 gezinnen zaten bijgevolg een klein uur zonder stroom.

De onderbreking trof ongeveer 15 straten. Om 08.40 uur had het grootste deel van de gemeente opnieuw stroom.

Ook het rusthuis zat een tijdje zonder stroom, waardoor het noodplan geactiveerd moest worden. Omdat door de panne de waterpomp even defect was, zetten de medewerkers emmers water naast de toiletten zodat de bewoners toch nog konden doorspoelen. Volgens burgemeester Tim Vandeput duurde de stroompanne in het rusthuis nog een uur langer door een defect aan de hoogspanningskabel ter plaatse.

In het gemeentehuis waren de diensten een tijdje onbereikbaar.

Volgens Wim Vandersichelt van energiedistributienet Fluvius zou de oorzaak van de panne in de rest van de gemeente een defect van een ondergrondse middenspanningskabel zijn. 15 kabines kregen vanop afstand opnieuw stroom. 6 kabines moesten ter plaatse hersteld worden.