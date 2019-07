36 graden, maar groot deel Hoeilaart zit zonder water RDK

26 juli 2019

Ook vrijdag is het opnieuw broeierig heet, maar in Hoeilaart kan een groot deel van de inwoners momenteel geen verfrissende douche nemen. Als gevolg van twee waterlekken in de Edgard Sohiestraat in de druivengemeente, zitten heel wat woningen namelijk zonder water. De Watergroep is op de hoogte van de problemen en werkt aan een oplossing.

“Het gaat om twee lekken: één in een toevoerleiding en één in een kleinere leiding”, zegt Raissa Verstrynge van De Watergroep. “Het lek in de toevoerleiding ontstond donderdagavond al, dat aan de kleinere leiding vrijdagmiddag. Rond 12 uur hebben we dan ook beslist om het water af te sluiten. In totaal zitten twintig à dertig straten zonder water. We weten nog niet zeker hoelang het herstel van het lek in de toevoerleiding nog zal duren, maar het lek op de kleinere leiding is inmiddels hersteld. In de late namiddag zullen de bewoners opnieuw over water - met verminderde waterdruk - beschikken.”