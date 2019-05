28-jarige Timothy Rowies (Groen) wil eerste dove mannelijke parlementslid worden Robby Dierickx

24 mei 2019

11u43 0 Hoeilaart In oktober werd hij al verkozen tot gemeenteraadslid in Hoeilaart, maar nu wil de 28-jarige Timothy Rowies (Groen) het eerste dove, mannelijke parlementslid in het Vlaams parlement worden. Daarmee hoopt hij zijn werk voor een inclusieve samenleving verder te zetten op Vlaams niveau.

Krijgt het Vlaams parlement binnenkort voor het eerst een doof, mannelijk parlementslid? Timothy Rowies uit Hoeilaart, vierde op de lijst in Vlaams-Brabant, doet alvast een gooi naar een zitje in het halfrond. Hij is doof geboren en maakte begin dit jaar zijn debuut in de politiek toen hij de eed mocht afleggen als gemeenteraadslid in de druivengemeente. “Maar nu wil ik mijn werk voor een inclusieve samenleving ook in het Vlaams parlement kunnen uitrollen”, aldus de 28-jarige papa van twee kinderen. “Ik richt vooral mijn pijlen op de jongeren. Zij kunnen er echt voor zorgen dat we de generatie van de inclusie zijn. Als we aandacht hebben voor jongeren en de inclusie van hen bevorderen, zullen ze dat in hun verdere leven uitdragen en zo kunnen we de toekomst nu al vorm geven. Kwaliteitsvol en inclusief onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.”

De Hoeilander beseft dat hij op een strijdplaats staat, maar acht de kansen op een zitje in het parlement wel reëel. “Met voldoende voorkeurstemmen moet het lukken”, klinkt het. “Ik zou niet alleen het eerste dove, mannelijke parlementslid in Vlaanderen worden, maar ook wereldwijd het allerjongste dove parlementslid.”

Indien hij verkozen geraakt, zal in het Vlaams parlement een tolk gebarentaal ingezet moeten worden.