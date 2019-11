17 bewoners geëvacueerd bij keukenbrand SHVM RDK

13 november 2019

08u59 0 Hoeilaart In de J.B. Charlierlaan in Hoeilaart zijn gisteren rond 19.30 uur zo’n 17 bewoners geëvacueerd uit hun appartement nadat er een keukenbrand ontstond in een van de flats. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond in een keuken nadat een van de bewoners een plastic kommetje probeerde op te warmen in de oven. Bij aankomst van de brandweer, werden 17 personen geëvacueerd. De rook had zich op dat moment al verspreid over een deel van het gebouw.

De brandweer controleerde de flats meteen op de aanwezigheid van CO. Na 40 minuten mocht iedereen opnieuw zijn woning betreden. Volgens luitenant Emmanuel Goossens raakte niemand gewond bij het incident.