‘Rommelkot’ moet afgelaste rommelmarkt Druivenfestival vervangen Robby Dierickx

08 september 2020

14u55 0 Hoeilaart Door het coronavirus moeten de Hoeilanders het dit jaar zonder Druivenfestival en dus ook zonder traditionele rommelmarkt doen, maar toch zullen ze op zaterdag 19 september hun vondsten en schatten kunnen uitstallen. Het schepencollege organiseert namelijk ‘Rommelkot’, een rommelmarkt in voortuinen en op opritten.

Concreet kunnen Hoeilanders op zaterdag 19 september tussen 8 en 18 uur deelnemen aan ‘Rommelkot’. Alle ‘rommel’ kan die dag gestald worden in voortuinen en op opritten, zodat geïnteresseerde kopers per fiets of te voet langs kunnen komen. Daarbij gelden echter wel een resem coronamaatregelen.

Zo moeten zowel bezoekers als verkopers vanaf 12 jaar een mondmasker dragen. Standen moeten opgesteld worden in open lucht, maar mogen het openbaar domein niet innemen. Rechts van het kraam moet een ontsmettende handgel voorzien worden. Er moet afstand bewaard worden en de gemeente vraagt om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Daarnaast brengen kopers hun eigen zak mee, mag er maximaal met twee personen ‘gewinkeld’ worden en mogen er maximaal vijf personen per stand staan. Tot slot vraagt de gemeente om zoveel mogelijk met eenrichtingsverkeer te werken.

Wie een stand wil uitbaten, kan zich tot 17 september inschrijven via deze link. De lijst van deelnemende adressen wordt kenbaar gemaakt op vrijdag 18 september via diezelfde weg en op Facebook.