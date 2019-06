Zwaluwenproject wordt weer opgestart Christian Hennuy

06 juni 2019

INL-ploegen van IGO worden in Hoegaarden ingezet voor maai-en snoeiwerken in holle wegen, maar tot voor enkele jaren had IGO ook een zwaluwenproject in Hoegaarden. Nu wordt dat weer opgestart. In dit zwaluwenproject werden door IGO nesten en mestplankjes opgehangen, zowel voor huis- als voor boerenzwaluwen. Nu zijn er opnieuw enkele vragen van bewoners binnengekomen die iets willen ondernemen om de zwaluwen te helpen.

De gemeente heeft aan IGO de toestemming gegeven om die mensen bij te staan. Er wordt een oproep gedaan via het gemeentelijk infoblad en in het najaar kan IGO starten met de installatie van de kunstnesten en de mestplankjes. Deze plankjes voorkomen dat er vuil op het voetpad terecht komt. De nesten worden geplaatst onder de dakgoten.